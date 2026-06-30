Siyah beyazlıların yeni teknik patronu, A Millî Takım forması giyen ve bonservisi elinde olan orta sahanın oyunu iki yönlü oynamasını beğeniyor.

Kara Kartal’da transferi gündemde olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Salih Özcan’a yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano tarafından tam not verildi. B. Dortmund ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Özcan’ın A Millî Takım’ın ABD ile oynadığı mücadeledeki performansı beğenildi. İtaliano, 28 yaşındaki ismin oyunun iki yönlü oynamasının da büyük avantaj olduğunu ve orta sahada takıma dinamizm katacağını belirtti.

ÖZCAN DA İSTİYOR

Bundesliga’dan bazı takımların da transfer listesinde olan Salih Özcan ise Türkiye’de kendine yeni bir sayfa açmak istediğini belirtiyor. Özcan’ın, Orkun Kökçü ile orta sahada iyi bir ikili oluşturacağı görüşü de ağırlıkta. Atiba sonrası orta alanda aradığını bulamayan Beşiktaş için Salih’in hes yerli statüsünde olması hem de bonservis bedelinin bulunmaması iyi bir opsiyon olarak görülüyor. Transferin tatil sonrası resmiyet kazanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası