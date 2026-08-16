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Spor

Beşiktaş'a Vlahovic'in ardından bir yıldız daha geliyor

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Beşiktaş'a Vlahovic'in ardından bir yıldız daha geliyor
Fotoğraf Başlığı Beşiktaşa Vlahovicin ardından bir yıldız daha geliyor

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in ardından sağ kanat takviyesi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Napoli forması giyen David Neres için İtalyan ekibiyle temas kurduğu, Napoli'nin ise Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklediği öne sürüldü.

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Napoli forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı öne sürüldü.

David Neres
Başlık ResmiDavid Neres

NERES İÇİN NAPOLİ İLE TEMAS

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Napoli ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların, sağ kanat takviyesi için Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Napoli'nin ise Neres için 20 milyon euronun üzerinde bonservis geliri beklediği ifade edildi. İtalyan kulübünün bu seviyede bir teklif alamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu bir kiralama formülüne sıcak bakabileceği kaydedildi.

David Neres
Başlık ResmiDavid Neres

CRUZEIRO DA DEVREDE

David Neres için Beşiktaş'ın yanı sıra Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'nun da devrede olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların transfer yarışındaki diğer seçeneklerle birlikte süreci takip ettiği belirtildi.

David Neres
Başlık ResmiDavid Neres

GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 25 karşılaşmada görev yapan Neres, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcunun Napoli ile olan durumunun, Beşiktaş'ın transfer planlamasında belirleyici olması bekleniyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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