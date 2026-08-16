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Saniyeler içinde yere yığıldı! Halı sahada yürek sızlatan görüntü!

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İstanbul Avcılar’da bir halı sahada ölen genç, yürekleri sızlattı. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına dönen Ahmet Gül (20), arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen gencin, o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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Avcılar’da halı saha maçında yere yığılan 20 yaşındaki Ahmet Gül’ün fenalaştığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Halı sahada yürek sızlatan görüntü!
Başlık ResmiSaniyeler içinde yere yığıldı! Halı sahada yürek sızlatan görüntü!

Öte yandan Ahmet Gül’ün maç sırasında fenalaşarak yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gül’ün ise kesin ölüm nedeninin yapılan ardından belli olacağı belirtildi.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Halı sahada yürek sızlatan görüntü!
Başlık ResmiSaniyeler içinde yere yığıldı! Halı sahada yürek sızlatan görüntü!
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar
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