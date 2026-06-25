Düzce'de meydana gelen trafik kazasında AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil ile bir başka araç çarpıştı. Kazada diğer aracın sürücüsü hayatını kaybederken, milletvekili Öztürk ve oğlu hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce-Akçakoca kara yolunda, Akçakoca yönüne seyir halinde olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk yönetimindeki otomobil, kavşağa dönüş yapmak isteyen Metin Sarıbaş'ın kullandığı araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu Sarıbaş'ın kullandığı otomobil ağır hasar aldı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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BAKAN VE OĞLU HASTANEDE

Kazada hafif yaralanan Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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