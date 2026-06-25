NATO Zirvesi nedeniyle hazırlıkların sürdüğü Ankara'da zirvenin düzenleneceği 7-8 Temmuz'da sağlık tesisleri hizmet verecek mi sorusunun cevabı merak edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte sağlık tesislerinin tam kapasite çalışacağını açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumu normal işleyişiyle tam kapasite devam edeceğini bildirdi.

Ankara'da tam kapasite hizmet sürecek! NATO Zirvesi sürecinde sağlık tesislerinde aksama olmayacak

NORMAL İŞLEYİŞ SÜRECEK

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık kuruluşlarının hizmetlerini normal işleyiş kapsamında ve tam kapasiteyle sürdüreceği belirtilerek, "Acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve acil müdahale gerektiren tüm sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. Ayrıca şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali de dikkate alınarak MHRS planlamasında gerekli düzenlemeler yapılmış, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanmıştır. NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda alınan tedbirler olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalardır. Yapılan tüm planlamalar, ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesini ortaya koyarken, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesini sağlamayı hedeflemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş dezenformasyon içeriklerine itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da tam kapasite hizmet sürecek! NATO Zirvesi sürecinde sağlık tesislerinde aksama olmayacak

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

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