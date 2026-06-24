Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geleceğini vurgulayarak, "Erdoğan çok güçlü ve saygıdeğer bir lider. Ülkesini çok seviyor" dedi. F-35 sorunun çözülmesi için Ankara'ya yeşil ışık yakan Trump, tarihi zirveye Erdoğan için katılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Ülkesini çok seviyor, saygıdeğer bir lider

"ERDOĞAN BENİM DOSTUM"

ABD lideri “Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi dostum. İsrail’i çok sevmiyor aslında ama İran’da iyi bir iş çıkardık. Savaşa katılmadı. Çok iyi bir ordusu var. Erdoğan çok güçlü bir adam. Türkiye denildiğinde aklıma ilk Erdoğan geliyor. Kendisine duyduğum saygıdan dolayı Türkiye’ye geleceğim" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN GEL DEDİ, GİDİYORUM"

Ankara'daki tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine katılacağının altını çizen Donald Trump, "Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO Zirvesi'ne katılacağım. O olmasaydı NATO toplantısına gitmezdim. Kendisi harika bir lider, kendisine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye'nin NATO'daki en güçlü ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Ülkesini çok seviyor, saygıdeğer bir lider

F-35 KONUSUNDA YEŞİL IŞIK YAKTI

Donald Trump, "Türkiye F-35 savaş uçaklarını istiyor. Büyük bir hediye paketiyle Türkiye'ye mi gidiyorsunuz?" sorusuna, "Evet. Öyle düşünüyorum. O NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" cevabını verdi.

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