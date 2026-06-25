Bursa Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. Festival tarihleri, ücretsiz konser programı, etkinlik takvimi ve sahne alacak sanatçılar, organizasyona katılmayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, gün gün konser takvimi...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında kültür ve sanatın merkezi haline gelecek. Festival boyunca ücretsiz konserlerin yanı sıra tiyatro gösterileri, söyleşiler, gastronomi etkinlikleri ve Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan programlar ziyaretçileri bekliyor.

BURSA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bursa Kültür Yolu Festivali, 27 Haziran Cuma günü başlayacak ve 5 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, bu yıl da Türkiye Kültür Yolu Festivali takviminin önemli duraklarından biri olarak gerçekleştirilecek. Dokuz gün boyunca kentin tarihi ve kültürel mekanları, konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bursa Kültür Yolu festivali ne zaman, hangi konserler var? İşte konser takvimi

BURSA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HANGİ KONSERLER VAR?

Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri yine ücretsiz halk konserleri olacak. FSM Hastane Alanı'nda düzenlenecek konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca sahne alacak.

Program kapsamında 27 Haziran'da Demet Akalın, 28 Haziran'da Ceza, 29 Haziran'da Derya Uluğ, 30 Haziran'da Serkan Kaya, 1 Temmuz'da Levent Yüksel, 2 Temmuz'da Ebru Yaşar, 3 Temmuz'da Gökhan Türkmen, 4 Temmuz'da Murat Boz ve 5 Temmuz'da Sinan Akçıl müzikseverlerle buluşacak.

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