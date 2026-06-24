Samsun’da Derya Uluğ konseri sırasında yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan 17 yaşındaki şüpheli, bıçaklama olayını kendisinin yaptığını itiraf edince tutuklandı.

Samsun’da düzenlenen Derya Uluğ konserinde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, 3 gün önce İlkadım ilçesi Batıpark’ta meydana geldi. Konser alanında çıkan kavga sırasında 21 yaşındaki M.H. bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan M.H.’nin ciğerinde hasar oluştuğu ve akciğerinin söndüğü öğrenildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen U.G. (17), K.O. (17), A.M.K.K. (17) ve U.K.E. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden U.G. ve K.O. daha önce çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M.K.K. ile U.K.E. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Daha önce suçlamaları kabul etmeyen U.G. ve K.O., bugün yeniden Samsun Adliyesi’ne giderek çocuk savcısına ifade verdi. U.G., savcılık ifadesinde bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve olay sırasında K.O.’nun da yanında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine iki şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, K.O.’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, suçunu itiraf eden U.G.’nin tutuklanmasına hükmetti.

U.G., işlemlerinin ardından Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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