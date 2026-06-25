Kastamonu'da kene ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele kapsamında 1200 kınalı keklik doğaya bırakılırken, yetkililer kekliklerin ekolojik dengenin korunmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Kastamonu'da kene ve çeşitli zararlı böceklerle mücadele amacıyla önemli bir biyolojik mücadele çalışması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında 1200 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

Salım çalışmaları merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyü ile İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen noktalarda gerçekleştirildi. Projeyle hem yaban hayatının desteklenmesi hem de kene ve zararlı böcek popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kenelere karşı bir kentte daha harekete geçildi! 1200 keklik doğaya salındı

DOĞAL DENGEYİ KORUYAN ÖNEMLİ TÜRLER

Programda konuşan yetkililer, kekliklerin özellikle kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede doğal dengeyi koruyan önemli türler arasında yer aldığını belirtti. Yapılan salımların ekosistemin güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı da bölgede kene ve yabani böcek yoğunluğuna karşı biyolojik mücadele talebinde bulunduklarını belirterek, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Programa kamu kurumlarının temsilcileri, köy sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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BAKANLIK '51 BİN ADET' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, kene ve kahverengi kokarcayla doğal mücadele kapsamında 2026 yılında 51 bin keklik ve sülünü doğaya salmaya hazırlandığını açıklamıştı.

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