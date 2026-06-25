Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında 2025-2026 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uluslararası platformlarda takdir gördüğünü belirten Tekin, OECD yetkililerinin de yeni müfredattan övgüyle bahsettiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'de ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

"18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üstünde öğretmen arkadaşımız, 75 binin üzerinde okul, 180 iş günü devam eden bir süreç. Bu sürecin içinde acı tatlı anımızın olduğu bir eğitim öğretim yılı oldu . Yarınki karne heyecanı velilerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Maraş ve Siverek'teki olaylarda üzüldük ama onun dışında dolu dolu bir yıl geçti. 2002 yılında 350 bin derslikte eğitim öğretime devam ediyoruz, kabaca yarısının ömrünü tamamlaması sebebiyle 200 bin derslik 2002 öncesinden kalan. Toplam 750 bin derslikte eğitim verdik. Aynı şey öğretmen, okul sayısı ve ders kitapları içinde geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir kaynak ayırdı. Bu yıl biraz daha fiziki altyapısında eksiklerimiz azalmıştı, bunun için müfredat değişikliği yaptık. Bu yıl eğitimin niteliği ile ilgili konulara odaklandık. Bu çalışmalarımızı uluslararası ortamda da paylaşıyoruz. OECD Direktörü Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti. 8 Eylül'de PİSA sonuçları açıklanacak.

"DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Uluslararası ortamlarda da ifade ediyorum. Dünyada insan hakları ihlalleri varsa, temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınıyorsa, savaş varsa o zaman burada eğitim sistemlerimiz odağında bir sorun var diyorum. Değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Savaş varsa biz de şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz neyi eksik yapıyoruz diye.

LGS'DEKİ BESLENME PAKETİ UYGULAMASI

Bizim bu yıl 8. sınıflarda 1 milyon 629 bin öğrencimiz var. Yüzde 80'i sınava başvuru yaptı. 81 ilde 920 ilçede sınav merkezi organize ettik, 8 ülkede 11 sınav merkezinde sınav yaptık. Velilerimiz de biraz daha heyecanlılar. Çok büyük bir organizasyondu. 4 bin 255 okulumuzda çocuklarımız sınava girdiler. Geçtiğimiz yıl bazı sorunlar olmuştu. Biz bu yıl kendi içimizde tartıştık. Burada çocukların neye alerjisi olduğu, nasıl beslendiği değerlendirilmesi lazımdı. Sınav başvurusu esnasında çocuklarımızla ailesiyle cevaplandırılmak üzere bir beslenme paketi dağıtacağız, almasını ister misiniz istemez misiniz diye. 924 bin öğrencimiz olumlu cevap verdi. Bu İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz koordinesinde dağıtıldı. Beslenme paketi istemeyen çocukları ayrı binalarda sınava aldık. Bu ilk defa yaptığımız bir şeydi.

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kamera hizmeti satın alınıyor. Biz bu sınava özgü tüm sınav yaptığımız sınıflarda kamera oluşturduk, yapay zeka destekli anında gözlemleyebileceğimiz okulları gözlemleyebileceğimiz bilgi işlem merkezi kurduk ve bir sorun da yaşamadık.

EK KAYNAKLAR

Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet. Çocuklarımızın ders kitaplarını eylül ayında ders kitaplarını koyacağız. Uzun yıllar Türkiye'de FETÖ'nün olduğu dönemlerde çok olumsuz bir algı oluşturuldu. 2013-2014 eğitim yılında FETÖ yayınlarının satın aldığı bizim bütün okullara dağıttığımız kitapların bütçesinin 2-3 katıydı. Geldiğimiz noktada dağıttığımız ders kitapları, belli uygulamalarımız, gönderdiğimiz soru ve yayınlar. Bunların dışında çocuklarımızın ihtiyaç duymayacağı bir eğitim planlıyoruz. Öğretmen itibarını korumaya çalışıyoruz. Öğretmenim üstünde kimsenin vesayet kurmaya hakkı yok. Çocuklara, gençlere "bizim yayınlarımızı takip edin" diyorum. Özel yayın yapan okullarda ek kaynak olarak satılan kaynaklara da engel olmamız lazım. Şimdi geldiğimiz noktada öğretmen arkadaşlarımız, veliler bizim kaynaklarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizim genel müdürlüğümüz bu materyallari hazırlıyorlar. Öğretmenlerimizi dinlesinler, her şeyin doğrusunu biliyorlar. Sorular nasıl uyumsuz olabilir. Her şeyi birlikte organize ediyorlar.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRILACAK

Okul güvenliği sıkılaştırılacak. Emniyet Birimleri okullardaki kameralar üzerinden olayları izleyebilecek. Dijital güvenlik konusunu emniyet ile birlikte çalışıyoruz. Siber güvenlik tedbirleri artacak.

"ÖĞRETMENLERİMİZE GÜVENİN"

Hiç kimse öğretmenlerimize öğretmenlik öğretmeye kalkmasın. Ailelerimiz, öğretmenlerimize güvensinler.

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