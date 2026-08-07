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Yaşam

Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel şölen

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kalsiyum zengini tatlı su ile Van Gölü’nün sodalı suyunun kimyasal etkileşimi sonucu ebru sanatını andıran turkuaz desenler oluştu. Dronla görüntülenen bu doğa olayı, bölgeye gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu alanda turkuaz ve beyaz tonlarda doğal desenler oluştu.

Kıyıya gelen vatandaşların ilgisini çeken, ebru sanatını andıran doğal desenler dronla görüntülendi.

Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel şölen
Başlık ResmiTatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel şölen

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, oluşumun doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Tatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel şölen
Başlık ResmiTatlı su ile Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel şölen

NEDENİNİ AÇIKLADI

Akkuş, "Bu etkileyici desenler, akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile Van Gölü'nün soda bakımından zengin alkali suyunun buluştuğu bölgelerde meydana geliyor. İki farklı suyun kimyasal etkileşimi sonucu oluşan kalsiyum karbonat, su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar oluşturarak ebru sanatını andıran doğal desenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Adilcevaz
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