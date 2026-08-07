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Adıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı

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Adıyaman’da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kamyonetiyle kavga eden kalabalığın arasında dalan bir kişinin çarptığı kişi, metrelerce sürüklendi.

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Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında 2 Ağustos tarihinde yaşanan bir olay kan dondurdu.

Adıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı
Başlık ResmiAdıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı

SOPA, DEMİR, TEKME, YUMRUK

İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden grup birbirlerine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Adıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı
Başlık ResmiAdıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı

7 KİŞİ YARALANDI

Feci olayda 7 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.

Adıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı
Başlık ResmiAdıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı

KAMYONETİ ÜZERİNE SÜRDÜ

Yaşanan olaydan sonra kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin kamyonetle kavga yerine dalarak, kavga eden şahsa çarptığı anlar yer aldı.

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