Adıyaman’da dehşet! Metrelerce fırladı: Kavgaya kamyonetiyle daldı, çarptığı kişiyi yaraladı
Adıyaman’da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kamyonetiyle kavga eden kalabalığın arasında dalan bir kişinin çarptığı kişi, metrelerce sürüklendi.
Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında 2 Ağustos tarihinde yaşanan bir olay kan dondurdu.
SOPA, DEMİR, TEKME, YUMRUK
İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden grup birbirlerine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırdı.
7 KİŞİ YARALANDI
Feci olayda 7 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.
KAMYONETİ ÜZERİNE SÜRDÜ
Yaşanan olaydan sonra kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin kamyonetle kavga yerine dalarak, kavga eden şahsa çarptığı anlar yer aldı.
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