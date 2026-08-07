Çanakkale’de komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlenme sonucu 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetmişti. Talihsiz çocuğun öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol caddesi üzerindeki Derya Apartmanında baba Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Endişelenen baba, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü.

Komşusunun yaptığı ilaçlama hayattan kopardı! Yusuf Talha'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE YOĞUN BAKIMDA

Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilirken, yapılan ilk kontrolde zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Sevda Çanlı’nın ise ÇOMÜ hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Komşusunun yaptığı ilaçlama hayattan kopardı! Yusuf Talha'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evin sahibi Z.B., ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden ev sahibi Z.B. ve ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı B.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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