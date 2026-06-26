Anadolu Ajansı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırıldı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 3,6 milyon taraftarla tüm zamanların rekoru kırıldı.
Özetle Dinle2026 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırıldı
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Spor 2 dk önce
FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve ilk kez 48 takımın katıldığı turnuvada taraftar rekoru kırıldığını duyurdu.
- 1994 ABD Dünya Kupası'ndaki 3 milyon 587 bin 538 taraftar rekoru geride bırakıldı.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvayı tarihin en başarılısı olarak nitelendirdi.
- Stadyumların ve şehirlerin dolu olduğu, atmosferin harika olduğu belirtildi.
- Turnuva 16 stadyumda düzenleniyor.
- Turnuva 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
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FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenlediği ve ilk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, taraftar rekoru kırıldığını duyurdu.
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Açıklamada, ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda 3 milyon 587 bin 538 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığı kaydedildi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünlerdeki doluluk oranından övgüyle bahsederek, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.
Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
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