Türkiye Gazetesi
Avustralya - Paraguay maçında turlayan takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Avustralya ile Paraguay golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından grubu averaj farkıyla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, adını bir üst tura yazdırdı. Grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alan Paraguay ise en iyi üçüncüler arasına girmek için kalan maçların sonucunu bekleyecek.
Özetle DinleAvustralya - Paraguay maçında turlayan takım belli...
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Spor 2 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile Avustralya arasındaki mücadele golsüz sona erdi.
- Maç, San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynandı.
- Avustralya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek ikinci olarak bir üst tura çıktı.
- Paraguay ise aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla üçüncü oldu ve en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.
- Teknik direktörlüğünü Gustavo Alfaro'nun yaptığı takım Paraguay'dı.
- Teknik direktörlüğünü Tony Popovic'in yaptığı takım Avustralya'ydı.
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde teknik direktörlüğünü Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay ile Tony Popovic'in çalıştırdığı Avustralya kozlarını paylaştı.
San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz sona erdi.
Bu sonuçla puanını 4 yapan Avustralya, ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Aynı puanda yer almasına karşın grubu averaj farkıyla üçüncü sırada bitiren Paraguay ise en iyi üçüncüler arasına girmek için kalan müsabakaların sonucunu bekleyecek.
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