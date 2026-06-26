2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Avustralya ile Paraguay golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından grubu averaj farkıyla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, adını bir üst tura yazdırdı. Grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alan Paraguay ise en iyi üçüncüler arasına girmek için kalan maçların sonucunu bekleyecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde teknik direktörlüğünü Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay ile Tony Popovic'in çalıştırdığı Avustralya kozlarını paylaştı.

San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla puanını 4 yapan Avustralya, ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Aynı puanda yer almasına karşın grubu averaj farkıyla üçüncü sırada bitiren Paraguay ise en iyi üçüncüler arasına girmek için kalan müsabakaların sonucunu bekleyecek.

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