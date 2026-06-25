Muhtemel Aşk dizisinde Özlem karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu, yeni rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Başarılı oyuncunun hayatı, kariyeri, yer aldığı diziler ve canlandırdığı karaktere ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Müge Bayramoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin dikkat çeken yapımlarından Muhtemel Aşk, karakterleri kadar oyuncu kadrosuyla da gündemde yer alıyor. Dizide Özlem Bartıner karakterine hayat veren Müge Bayramoğlu, performansı ve kariyeriyle izleyiciler tarafından araştırılan isimler arasında bulunuyor.

MUHTEMEL AŞK ÖZLEM KİMDİR?

Muhtemel Aşk dizisinde Müge Bayramoğlu'nun canlandırdığı Özlem Bartıner, güçlü bir ailenin içinde büyümüş, istediğini elde etmeye alışkın, hırslı bir kadındır Tolga'nın hayatına girmesiyle birlikte Özlem'in duyguları takıntılı bir mücadeleye dönüşüyor.

Muhtemel Aşk'ın Özlem'i Müge Bayramoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992'de Bursa'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Bayramoğlu, kariyerine genç yaşlarda başladı. Oyunculuğun yanı sıra dans alanındaki çalışmalarıyla da tanınan isim, televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Tiyatro sahnesinde de aktif olarak çalışan Müge Bayramoğlu, farklı yapımlarda edindiği deneyimle dikkat çekti. Afife ve Klasik Modernler gibi tiyatro projelerinde sahne alan oyuncu, televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Muhtemel Aşk'ın Özlem'i Müge Bayramoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

MÜGE BAYRAMOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Emanet 2014

Aşk Zamanı 2015

İmkansız Olasılık 2016

All in Vain 2016

O Hayat Benim 2016-2017

Koca Koca Yalanlar 2018

Sarmaşık 2023

Yargı 2023

Gaddar 2024

Ayak İşleri 2024

Kızılcık Şerbeti 2026

Muhtemel Aşk 2026

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