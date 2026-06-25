Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularla bir araya gelip şampiyonluk konuşması yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe antrenmanından

"BÜTÜN KUPALARI ALACAĞIZ"

Sarı lacivertlilerin Youtube kanalında paylaşılan videoda İsmail Kartal, bu sezon bütün kupaları kazanacaklarını söyledi. 65 yaşındaki teknik adam, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz." dedi.

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