Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin ile anlaşmaya vardı. Larkin'in alacaklarından 2 milyon dolara yakın fedakarlık yaparak Anadalu Efes ile sözleşmenin feshi konusunda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da yılın transferi için geri sayım başladı.

Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den potaya bomba transfer! Shan Larkin ile anlaşmaya varıldı

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Larkin, Fenerbahçe Beko ile her konuda anlaşmaya vardı. Larkin, Anadolu Efes ile sözleşme feshi konusunda da anlaşma sağladı.

Anlaşmanın tamamlandığı vurgulanırken, Larkin'in fesih sözleşmesini imzalamasının ardından Fenerbahçe Beko ile resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den potaya bomba transfer! Shan Larkin ile anlaşmaya varıldı

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MİLYONLARCA DOLARLIK FEDAKARLIK

Sabuncuoğlu, Shane Larkin'in Anadolu Efes’teki haziran ayı maaşını almayacağını ve 400 bin doları kulübe bırakacağını ifade etti.

Yıldız basketbolcunun ayrıca, kalan iki yıllık maaş hesabının da yapılması durumunda Larkin’in Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı fedakârlığın toplam 2 milyon doların üstüne çıktığı vurgulandı.

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