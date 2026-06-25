Trabzonspor, kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana'nın yeniden kiralanması konusunda İngiltere ekibi Manchester United ile anlaştı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçen sezon kiraladığı kaleci Andre Onana'ya bir kez daha bordo-mavili formayı giydirmek için harekete geçti.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United, André Onana'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Andre Onana yeniden Trabzonsporda!

ŞARTLARI KABUL ETMİŞTİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın Trabzonspor'un sunduğu maddi şartları kabul ettiği ifade edilmişti.

34 MAÇTA FİLELERİ KORUDU

Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Andre Onana, kalesinde 42 gol görürken 6 maçta da kalesini gole kapattı.

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