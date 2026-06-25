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Andre Onana yeniden Trabzonspor'da!
Trabzonspor, kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana'nın yeniden kiralanması konusunda İngiltere ekibi Manchester United ile anlaştı.
Özetle DinleAndre Onana yeniden Trabzonspor'da!
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Spor az önce
Trabzonspor, Manchester United'dan kaleci Andre Onana'yı bir kez daha kiralamak için harekete geçti.
- Trabzonspor ve Manchester United, André Onana'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
- Andre Onana'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Onana, Trabzonspor'un sunduğu maddi şartları kabul etmişti.
- Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Onana, kalesinde 42 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapatamadı.
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçen sezon kiraladığı kaleci Andre Onana'ya bir kez daha bordo-mavili formayı giydirmek için harekete geçti.
İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United, André Onana'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
ŞARTLARI KABUL ETMİŞTİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın Trabzonspor'un sunduğu maddi şartları kabul ettiği ifade edilmişti.
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34 MAÇTA FİLELERİ KORUDU
Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Andre Onana, kalesinde 42 gol görürken 6 maçta da kalesini gole kapattı.
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