Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı; ABD'li oyuncular Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Angolalı Jilson Bango ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko, Angolalı pivot Jilson Bango, ABD'li şutör gard Brandon Boston Jr. ve ABD'li pivot Armando Bacot'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklamalar şu şekilde:

"2024-25 sezonunun ortasında kadromuza katılan oyuncumuz Jilson Bango ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Jilson Bango’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

"2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Brandon Boston Jr. ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Brandon Boston Jr.’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

Brandon Boston Jr.

"2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Armando Bacot ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Armando Bacot’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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