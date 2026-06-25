Fenerbahçe Beko, 3 ayrılığı açıkladı: Kariyerinizde başarılar
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı; ABD'li oyuncular Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Angolalı Jilson Bango ile yollarını ayırdı.
- Jilson Bango, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
- Brandon Boston Jr., Fenerbahçe formasıyla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
- Armando Bacot, Fenerbahçe formasıyla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
Fenerbahçe Beko, Angolalı pivot Jilson Bango, ABD'li şutör gard Brandon Boston Jr. ve ABD'li pivot Armando Bacot'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklamalar şu şekilde:
"2024-25 sezonunun ortasında kadromuza katılan oyuncumuz Jilson Bango ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Jilson Bango’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
"2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Brandon Boston Jr. ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Brandon Boston Jr.’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
"2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Armando Bacot ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Armando Bacot’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."