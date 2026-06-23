İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de ayrılık: Altı kupalı Khem Birch'e veda
Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda kadroda olan Kanadalı oyuncu Khem Birch ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki pivot, sarı-lacivertli takımda 6 kupa kazandı.
Özetle DinleFenerbahçe'de ayrılık: Altı kupalı Khem Birch'e ve...
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Spor az önce
Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile yollarını ayırdı.
- Khem Birch, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Fenerbahçe forması giyecekti.
- Kanadalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Fenerbahçe, oyuncuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinin devamında başarılar diledi.
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Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Khem Birch ile yollar ayrıldı. Kanadalı oyuncu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tarihimizin ikinci Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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