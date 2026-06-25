Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı ve hakkında yapılan eleştirilere dair konuştu. İstifa edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Hacıosmanoğlu, futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Avustralya (2-0) ve Paraguay'a (1-0) mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 204 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na erken veda etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ba, ABD ile 26 Haziaran Cuma günü TSİ 05.00'te oynananacak son grup karşılaşması öncesi "İstifa edecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

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HACIOSMANOĞLU'NDAN İSTİFA CEVABI

Gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube kanalına konuşan Hacıosmanoğlu, istifa sorusu hakkında, "Niye istifa edeyim ki ben! Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var. 19-20 yaşında bu çocuklar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 sefer özür diledim" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK'E YAPTIĞI ÇAĞRI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e neden çağrı yaptığı sorulan Hacıosmanoğlu, "Ahmet Çakar, 'bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'bana ne elimden geleni yaptım' derim" değerlendirmesini yaptı.

Eski hakem Ahmet Çakar, futbol yorumculuğu yapıyor.

"İLK YENİLGİDE ÇOCUKLARA SALDIRDILAR"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan talihsiz elendiğini savunan TFF başkanı, "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Bu ne demek maçta biliyor musunuz? Çok art niyetli insan var. Daha ilk mağlubiyetlerinde çocuklara saldırdılar. Tarihte ilk defa elit lige çıktılar. Kenar mahalle takımlarıyla, ülkeleriyle oynuyorduk şimdi kimlerle oynayacağız. Eylül ayında Fransa, İtalya, Belçika'yla oynayacağız. Kim çıkardı? Bu çocuklar çıkardı" şeklinde konuştu.

"MAÇ MI SATTI BU ÇOCUKLAR?"

Eleştirilere açık olduklarını aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, "Onun bunun çocuğu ne demek? Maç mı sattı bu çocuklar? Benim tepkim buna. Yoksa insanlar eleştirecek tabii" dedi.

"SİNİRİMDEN 2 GECE AĞLADIM"

Sinirden ağladığını belirten Hacıosmanoğlu, "İnanır mısınız sinirimden 2 gün 2 gece ağladım. Olmayacak şeyler oldu. 2 maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun 2 maçta, yüzde 80 topla oynuyorsun. 4 tane topun direkten dönüyor, 1 tanesi girmiyor içeri. Biri gol olsa ABD'yi yendiğimiz zaman yolumuza devam ediyorduk" açıklamasını yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

"Açıklamalarınızı yönlendirecek basın danışmanınız yok mu?" sorusu üzerine TFF Başkanı, "Ben kalbiyle diliyle konuşan bir insanım. Herkes var yanımda ama ben ezber bozmak istiyorum. Ben kapı arkasında ayrı, toplum önünde ayrı konuşan biri değilim. 'Onun bunun çocuğu' diyene dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Tepkim buna" sözlerini sarf etti.

"OKUMAK GÜZEL AMA İNSAN KENDİNİ GELİŞTİRMELİ"

Hacıoamnoğlu, "İlkokul mezunu musunuz?" sorusuna, "Kendim defalarca söyledim, 11 yaşıma kadar Of'ta yaşadım, sonra İstanbul'a geldim. Çocukken Trabzon'da inek beklerken Trabzonspor başkanlığını hayal ediyordum. 'Bu başkanlar özel insnalar herhalde, elini kaldırıyor binlerce insan peşinden gidiyor' diye düşünürdüm. Bunu Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim. Okumak güzel şey ama insanın kendini yetiştirmesi, insanların gönüllerine girerek buralara gelinmesi önemli. Ben öyle yapıyorum" karşılığını verdi.

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