AFAD Akdeniz'de Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

DATÇA AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem saat 11.25'te meydana geldi. Depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1, derinliğini ise 8 kilometre olarak duyurdu.

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