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Yaşam

Fatih'te 'barış' buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi

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Fatih'te 'barış' buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi
Fotoğraf Başlığı Fatihte barış buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi

İstanbul Fatih'te aralarındaki husumeti sonlandırmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alınırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grubun arasında sosyal medya üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar buluşmak üzere sözleşti. Barışmak üzere buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

Fatihte barış buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi
Başlık ResmiFatihte barış buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi

19 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Fatihte barış buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi
Başlık ResmiFatihte barış buluşması faciayla bitti! 19 yaşındaki genç can verdi

Öte yandan kavga anlarına ilişkin güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokağın ortasında buluştuğu bir süre konuştuğu ardından da kavga ettikleri anlar yer aldı. Bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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