Muhtemel Aşk dizisinin uyarlama olup olmadığı, dizinin ilk bölümünün ardından gündeme geldi. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı yapımın senaryosuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk hangi diziden uyarlama, gerçek hikaye mi, oyuncuları kim?

Muhtemel Aşk, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin senaryosunun herhangi bir yapımdan uyarlanıp uyarlanmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

MUHTEMEL AŞK HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Muhtemel Aşk dizisi hakkında en çok merak edilen konuların başında senaryosunun uyarlama olup olmadığı geliyor. Yapım hakkında paylaşılan resmi bilgiler ve dizinin yapım ekibinin açıklamalarına göre Muhtemel Aşk, herhangi bir yabancı diziden, yerli yapımdan, romandan veya sinema filminden uyarlanmadı. Dizi, tamamen orijinal bir senaryo üzerine inşa edilen kurgu hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Muhtemel Aşk hangi diziden uyarlama, oyuncuları kim?

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk”ın kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber yer alıyor.

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