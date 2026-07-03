Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığı tecrübeli oyuncu Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür etti.

Sertaç Şanlı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ocak ayında Dubai Basketbol'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Sertaç Şanlı, siyah-beyazlı takımla Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladı.

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