İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı'ya veda: Kariyerinde başarılar
Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Özetle DinleBeşiktaş'ta Sertaç Şanlı'ya veda: Kariyerinde başa...
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Spor az önce
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
- Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır.
- Kulüp, Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemiştir.
- Sertaç Şanlı, Ocak ayında Dubai Basketbol'dan ayrılarak Beşiktaş'a katılmıştır.
- Siyah-beyazlılar ile Sertaç Şanlı, geçtiğimiz Basketbol Süper Ligi sezonunu ikinci sırada tamamlamıştır.
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığı tecrübeli oyuncu Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Ocak ayında Dubai Basketbol'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Sertaç Şanlı, siyah-beyazlı takımla Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladı.
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