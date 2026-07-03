Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru takvimi, şartlar ve kontenjan dağılımı yayımlanırken, adaylar başvuru tarihleri ile Kariyer Kapısı ekranına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuruyu yayımladı. Yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadrolarında yapılacak alımlarda 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak, adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek.

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı ilana göre başvurular 13 Temmuz 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup posta yoluyla veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım platformu aracılığıyla tamamlayabilecek. Başvuru sırasında istenen belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor. Bakanlık, başvuru süresi sona erdikten sonra herhangi bir bilgi veya belge değişikliğine izin verilmeyeceğini de duyurdu.

Başvuruların ardından adaylar, 2024 KPSS B Grubu P3 puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Her il ve grup için ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre oluşturulacak.

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar!

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

Yurt Yönetim Personeli için kontenjan ve şartlar:

Grup Öğrenim Şartı Cinsiyet Kontenjan KPSS Şartı Asgari Puan 1. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, İstatistik, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler Erkek 40 2024 KPSS B Grubu P3 60 Kadın 40 2024 KPSS B Grubu P3 60 2. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm, İlahiyat ve İslami İlimler bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler Erkek 50 2024 KPSS B Grubu P3 60 Kadın 50 2024 KPSS B Grubu P3 60 3. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler Erkek 30 2024 KPSS B Grubu P3 60 Kadın 30 2024 KPSS B Grubu P3 60 4. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak Erkek 30 2024 KPSS B Grubu P3 60 Kadın 30 2024 KPSS B Grubu P3 60 Toplam Yurt Yönetim Personeli 300

Gençlik Çalışanı pozisyonunda kontenjan ve şartlar:

Grup Öğrenim Şartı Kontenjan KPSS Şartı Asgari Puan 1. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler 55 2024 KPSS B Grubu P3 60 2. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Resim, Müzik, Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Seramik, Heykel, Geleneksel Türk Sanatları, El Sanatları, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler 90 2024 KPSS B Grubu P3 60 3. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm, İlahiyat ve İslami İlimler bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler 75 2024 KPSS B Grubu P3 60 4. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih bölümleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümler 50 2024 KPSS B Grubu P3 60 5. Grup Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak 30 2024 KPSS B Grubu P3 60 Toplam Gençlik Çalışanı 300

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen genel şartları taşıması ve başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması (dul ve yetim aylığı hariç) şartı aranıyor.

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman? Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar!

İlanda belirtilen kadrolar için adayların 2024 KPSS B Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Bunun yanında başvuru yapılacak pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak, görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il için başvuruda bulunabilecek. Yanlış cinsiyet grubuna yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde adayların başvuruları iptal edilecek.

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