Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl yoğun ilgi gören Seyahatsever Projesi 2026 dönemi için yeniden hayata geçirildi. Türkiye'yi gezmek isteyen gençlere ücretsiz konaklama imkânı sunan proje kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Belirlenen tarihler arasında 81 ilde hizmet verecek GSB yurtlarında gençler, beş geceye kadar ücretsiz konaklayabilecek. İşte Seyahatsever 2026 başvuru şartları, yaş sınırı, rezervasyon süreci ve yurt listesine ilişkin tüm ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Seyahatsever Projesi, 2026 yaz döneminde de gençleri ücretsiz konaklama imkanıyla buluşturuyor. Proje sayesinde belirli yaş arasındaki gençler, yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ederken Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecek. Peki, GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler?

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ YAŞ SINIRI NEDİR, ŞARTLAR NELER?

2026 yılı uygulamasında projeden 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek. Konaklama tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak ve 1 Ocak 1996 tarihinden sonra doğmuş olmak şartı aranıyor.

Projeden yararlanmak isteyenlerin rezervasyon işlemlerini ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden yaptırması gerekiyor. Rezervasyonların en az bir gün önceden oluşturulması istenirken, başvuru sırasında doğum tarihi, ad-soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri talep ediliyor. Yapılan rezervasyonlar e-Genç sistemi üzerinden de görüntülenebiliyor.

Konaklama tamamen ücretsiz sunuluyor. Aynı il veya ilçede yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece aralıksız konaklama yapılabiliyor. Verilen hak farklı tarihlere bölünemiyor. Farklı şehirlerde konaklamak isteyenler ise aynı anda en fazla iki aktif rezervasyona sahip olabiliyor.

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

GSB SEYAHATSEVER YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ NELER?

Yurtlara giriş işlemleri 17.30 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çıkış yapacak misafirlerin odalarını en geç saat 12.00'ye kadar boşaltmaları gerekiyor. Konaklama süresince her gün 13.00-17.30 saatleri arasında odalar temizlik amacıyla boşaltılacak.

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

GSB SEYAHATSEVER KONAKLAMADA KAHVALTI VAR MI?

Projede kahvaltı ve yemek hizmeti verilmeyecek. Katılımcılar kişisel temizlik malzemelerini kendileri temin edecek. Ayrıca yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecek ve rezervasyon yalnızca adına işlem yapılan kişi tarafından kullanılabilecek.

Bedensel, zihinsel veya fiziksel desteğe ihtiyaç duyan gençler ise rezervasyon sırasında bilgi vermeleri şartıyla aynı cinsiyetten bir refakatçiyle birlikte konaklayabilecek.

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

KİMLER GSB SEYAHATSEVER PROJESİNDEN YARARLANAMAZ?

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan kesin hüküm giymiş kişiler projeden yararlanamayacak. Ayrıca katılımcılar ikamet ettikleri il veya ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda konaklayamayacak.

Ulaşımı güç mahalle, köy veya beldelerde yaşayanlar için istisnai uygulama yapılabilecek.

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

SEYAHATSEVER PROJESİ HANGİ TARİHLER ARASINDA UYGULANACAK?

2026 yılı uygulaması 6 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ankara'da ise uygulama 13 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Rezervasyon işlemleri ise 2 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Proje kapsamında her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu gençlerin kullanımına açıldı.

GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı nedir, şartlar neler? İşte 2026 yurt listesi

GSB SEYAHATSEVER 2026 YURT LİSTESİ

Seyahatsever Projesi kapsamında kullanılacak yurtlar 81 ilde belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından oluşuyor. Her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu proje kapsamında ücretsiz konaklama hizmeti verecek.

Yurtların güncel listesi, konaklama yapılabilecek iller ve detaylı bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığının Seyahatsever Projesi internet sayfasında yayımlanıyor. Katılımcılar rezervasyon öncesinde hangi yurtların hizmet verdiğini ve kontenjan durumunu proje sayfasından inceleyebiliyor.

GSB SEYAHATSEVER 2026 BAŞVURU VE YURT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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