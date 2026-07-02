Elazığ'ın sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için çareyi vişne dondurmasında buluyor. Dalından toplanan vişnenin suyuyla yapılan ve hiçbir katkı maddesi bulunmayan donduranın kilosu ise 700 liradan satılıyor.

Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma tezgahlardaki yerini aldı. Rengi ve eşsiz aromasıyla patent alan ve yazın içleri serinleten vişneli dondurma yoğun ilgi görüyor.

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Hiçbir katkı maddesi yok! Kapısında sıra oluyor, kilosu 700 liradan satılıyor

MAKİNEDE ÇEKİP SUYUNU ALIYORLAR

Çiftçilerden temin ettikleri vişnelerden yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Bayram Çetin, "Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız" dedi.

Hiçbir katkı maddesi yok! Kapısında sıra oluyor, kilosu 700 liradan satılıyor

İşletme sahibi Bayram Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Bizim sezon geldi. Vişneler tezgahlara indi. Çiftçilere haber verdik, toplayan kasalar halinde getiriyor. Çiftçiler vişneleri dalından toplayıp bizlere getirirler. Bizler de kendi hijyen ortamlarımız da makinede çekerek suyunu alırız. Saf vişne suyu olarak vişneli dondurmamızı yapıyoruz. Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız. Burada günlük 100 kilogram ile bir ton arasında vişne dondurması yapıyoruz. Çiftçiler ne kadar getirirse biz o kadar yapıyoruz.

Hiçbir katkı maddesi yok! Kapısında sıra oluyor, kilosu 700 liradan satılıyor

KİLOSU 700 LİRA!

Vişne dondurmasını sadece buradan değil il dışından isteyen vatandaşlarımız da var. Dondurmamızı sadece vişne suyundan yapıyoruz başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Fiyatı kilo olarak 700 liradan başlıyor"

Hiçbir katkı maddesi yok! Kapısında sıra oluyor, kilosu 700 liradan satılıyor

YOĞUN TALEP VAR

Vişneli dondurmanın Elazığ'ın en çok tercih edilen ürünlerinden olduğunu aktaran Şehriban Seçkin, "Biz de bunu sürekli severek tüketiyoruz. Havalar ısındığı için sürekli gelip dondurma tüketiyoruz. Çok beğeniyoruz" cümlelerini kullandı.

Hiçbir katkı maddesi yok! Kapısında sıra oluyor, kilosu 700 liradan satılıyor

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