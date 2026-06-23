Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları kapsamında, 2026 yılı ilk 5 dönem başvuru sonuçları açıklandı. İlk 5 dönemden sonraki süreç merak konusu oldu. Peki, kalan kamp dönemleri için başvurular ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları kapsamında, 2026 yılı ilk 5 dönem başvuru sonuçları ilan edildi.İlk 5 dönem için başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.



Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen gençlik kampları, bu yıl da Deniz / Mavi Kamplar ve Doğa / Yeşil Kamplar olmak üzere farklı yaş gruplarındaki gençleri ağırlayacak.

2026 Yaz Gençlik Kampları ilk 5 dönem başvuru sonuçlarına ulaşmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız!

GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı! Kalan kamp dönemleri için başvurular ne zaman?



Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunludur.

Kesin kayıt sürecinde, başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin Gençlik Merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. Belge sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar atanacaktır.

Kalan kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden devam edecektir.

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