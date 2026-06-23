CHP Genel Merkezince İzmir İl Başkanlığına atanan ve görevden alınan grubun çıkardığı arbedenin ardından göreve başlayan Utku Gümrükçü, basın toplantısı düzenledi. Gümrükçü gazetecilere makam odasının yanındaki yatak odasını göstererek "Buraya neden yapıldığını anlamadığımız bir oda var. Acayip!" dedi.

CHP Genel Merkezince İzmir İl Başkanlığına atanan ve göreve dün başlayan Utku Gümrükçü, basın toplantısı düzenledi. Gümrükçü, gazetecilere İl Başkanlığını gezdirerek dün akşam binaya geldiğinde yaşanan gerginliği anlattı.

BİNADA ARBEDE ÇIKMIŞTI

Bilindiği gibi önceki gece görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindekiler arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. Gümrükçü de ülke ve kent genelinde yaşananların, CHP tüzüğüyle örtüşmeyen konular olduğunu ifade ederek, gerginlikleri yumuşatmak için çiçek gönderdiğini ancak CHP'li yöneticiler tarafından çiçeği getiren kişinin tartaklandığını ileri sürdü.

CHP binasından yatak odası çıktı! Başkan da anlam veremedi: Acayip!

Uzun yıllardır CHP üyesi olduğunu belirten Gümrükçü, "Gençlik, kadın kollarında, ilçe örgütlerinde çalışan arkadaşları 'bar fedaisi' olarak tanımlayıp onların CHP'li olduğundan bile bihaber olan arkadaşlar, maalesef CHP'de dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattılar" dedi.

CHP binasından yatak odası çıktı! Başkan da anlam veremedi: Acayip!

Gümrükçü, sükunetle ve parti teamüllerine uygun şekilde devir teslim törenini gerçekleştirmek için defalarca il yöneticileriyle görüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: "Her seferinde 'Polisle gelsin, mahkemeyle gelsin.' cevabını aldım. Taktığım kravata, giydiğim gömleğe, elimde taşıdığım çiçeğe bile laf söyleyecek denli kendinden geçmiş siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istemedik. Bunun sonucunda taban harekatıyla, örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle dün akşam itibarıyla kan dökmeden, polisi çağırmadan CHP'yi teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim."

CHP binasından yatak odası çıktı! Başkan da anlam veremedi: Acayip!

MAKAMIN YANINA YATAK ODASI YAPMIŞLAR

İl Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili disiplin sürecinin başlatılacağını belirten Gümrükçü, basın mensuplarına makam odasının yanına yapılan yatak odasını da gösterdi. Gümrükçü, "Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlamadığımız bir oda var. Acayip bir oda, anlayamadık. Aldığımız gibi de bıraktık bu şekilde" ifadelerini kullandı.

CHP binasından yatak odası çıktı! Başkan da anlam veremedi: Acayip!

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