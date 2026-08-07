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Teknoloji

'Bul' dedi buldu, ya 'vur' deseydi! Yapay zekalı drone tehlikesi

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'Bul' dedi buldu, ya 'vur' deseydi! Yapay zekalı drone tehlikesi

Norveç ve Polonyalı iki bilim adamının oyun için tasarlayıp piyasaya sunduğu “yapay zekâlı drone”lar, görüntüsü yüklenen kişiyi arayıp buldu. Bu test, endişeye sebep oldu.

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Mühendisler Luis Wenus ve Robert Lukoszko, piyasada satılan ticari bir insansız hava aracının (İHA), yapay zekâ tabanlı nesne tespiti ve yüz tanıma sistemleriyle donatılarak belirli kişileri otonom olarak takip edebileceğini gösterdi.

Geliştiriciler söz konusu sistemi bir oyun amacıyla tasarladıklarını belirtse de bu teknolojinin kötü amaçlarla kullanılabileceği ifade edildi.

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Gelişme, mevcut savunma mekanizmalarının yetersizliği konusunda da ciddi endişelere yol açtı. Yapay zekâ sisteminin yaralanma veya ölüm gibi ciddi zararlara yol açabilecek şekilde kullanılabilecek olması güvenlik tehdidi olarak nitelendirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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