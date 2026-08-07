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Kültür - Sanat

Şerafettin Yılmaz’ın hayatına bakış! Meşhur avukatı dostları anlatıyor

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Şerafettin Yılmaz’ın hayatına bakış! Meşhur avukatı dostları anlatıyor

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Şerafettin Yılmaz’ın hayatı kitap oldu.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Usta gazeteci ve yazar Hüseyin Sarıkoç’un yayıma hazırladığı “Yakınlarının Kaleminden Şerafettin Yılmaz” adlı eser, raflarda yerini aldı. Eserde kendisini Türk kültürüne adayan Yılmaz’ın özellikle 12 Eylül darbesi sonrasında hakkında dava açılan MHP ve Ülkücü kuruluş mensuplarını savunması vurgulanıyor.

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Eserin başında Sarıkoç’un Yılmaz’la yaptığı geniş bir mülakata yer veriliyor. Böylece idealist avukatın hayatının detaylarını ve fi kirlerini kendi dilinden öğreniyoruz. Kitabın diğer bölümlerinde ise farklı kesimlerden onlarca ismin Şerafettin Yılmaz’a dair kaleme aldığı metinleri okuyoruz.

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