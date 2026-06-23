ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın bazı şartları kabul etmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ve deniz ablukasının yeniden uygulanmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kaldırma kararı aldı.

Tahran yönetiminin geri adım atarak nükleer programında en üst düzey uluslararası denetimleri "sonsuza kadar" kabul ettiğini belirten Trump şunları yazdı:

"İran, tüm itirazlarına ve bunun aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen, ayrıca ABD'nin zaferini mümkün olduğunca küçük ve önemsiz göstermeye çalışan sahte medyanın tüm çabalarına karşın, gelecekte çok uzun yıllar boyunca (sonsuzluğa kadar!) en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti.

Bu, 'nükleer dürüstlüğü' sağlayacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka hiçbir müzakere yapılmayacaktı.

Buna ve İran tarafından verilen diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve herhangi bir yeni deniz ablukası uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim. Ancak gerekli olması halinde ablukanın yeniden uygulanabilmesi için tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam edecek. Şu an itibarıyla bunun gerekli görünmesi ise oldukça düşük bir ihtimaldir.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan para ve/veya yaptırım muafiyetleri, ABD'nin kontrolündeki emanet hesaplara aktarılacak ve yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacaktır. Buna büyük Amerikan çiftçilerimizin ürettiği mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahildir.

Bunlar İran'ın acilen ihtiyaç duyduğu ürünlerdir. Bu bir insani krizdir ve çok geç olmadan şimdi yardım etmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Görüşmeler iyi gidiyor.İlginiz için teşekkür ederim."

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