Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile yeni sezonun ilk transferini yapan Beşiktaş, orta saha bölgesine Salih Özcan takviyesi yapmak istiyor. Vincenzo Italiano’nun olumlu rapor verdiği milli futbolcunun da, siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta orta sahaya yerli takviyesi için çalışmalar hızlandı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında da görüşmeler gerçekleştirdiği Almanya doğumlu milli futbolcu Salih Özcan ile temaslarını sürdürüyor.

ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 yıllık sözleşme teklif edilen 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler olumlu seyrediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun da, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Salih Özcan, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve ABD maçında gol attı.

HEDEF SLOVAKYA KAMPINA YETİŞTİRMEK

Alman ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Salih Özcan’ın, resmi imzaların atılmasının ardından Beşiktaş’ın Slovakya kampında yeni takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlaması planlanıyor.

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