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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otoparka park edilmeye çalışılan motosikletin aniden alev almasıyla başlayan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikletinin alev topuna döndüğünü gören sürücü Hasan Y., yangının park halindeki diğer araçlara sıçramasını önlemek amacıyla canını hiçe sayarak alevler içindeki aracını güvenli bir alana çekerken; hafif yaralanan duyarlı sürücü hastaneye kaldırıldı, küle dönen motosiklet ise itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

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