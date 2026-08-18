Ağıla giren eşini kurt zannedip öldürdü

Elazığ'da 61 yaşındaki bir adam ağıla giren eşini yanlışlıkla 'kurt' zannederek gece karanlığında vurdu. Hasret Kuş isimli kadın olayda hayatını kaybederken eşini vuran adam gözaltına alındı.

Elazığ’da küçükbaş hayvan ağılına kurt girdiğini sanarak av tüfeğiyle ateş eden şahıs eşinin ölümüne neden oldu.

Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvan ağılına kurtların girdiğini fark eden hayvan sahibi M.K.(61), av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan ses geldiğini fark eden M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vurulma sesini duymasının ardından ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş’u (51) tüfekle vurduğunu gördü. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Kuş’un, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin sonrasında Kuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası