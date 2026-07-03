2024 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinden kendisine kalan mirasla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Calvin, annesinin önemli bir mal varlığı bıraktığını belirterek, "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ardından mirası yeniden gündeme geldi.

Habib Babar’ın sorularını cevaplayan ve çocukluk yıllarına ilişkin konuşan Anjelik Calvin, 23 yaşına kadar 5 dadıyla büyüdüğünü, hafta içi ve hafta sonu için ayrı şoförlerinin bulunduğunu, özel helikopter ve teknelerle seyahat ettiklerini anlattı.

"Okkalı bir miras bıraktı" diyen Anjelik, annesinden kalanları açıkladı

“EMLAKLARI VAR, BİR YIĞIN GELİRİ VAR”

Babar’ın "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusunu cevaplayan Calvin, "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Alın teri ile ekmeğini kazanan bir kadındı, o hanede çok kişi yiyip içti. Şimdi ben onun ekmeğini yiyorum" ifadelerini kullandı.

"Okkalı bir miras bıraktı" diyen Anjelik, annesinden kalanları açıkladı

"VASİYETİNİ SÜPRİZ OLARAK SAKLIYORUM"

Annesinden kalan en büyük mirasın manevi değerler olduğunu vurgulayan Calvin, Ahu Tuğba'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i ve duaları öğrettiğini söyledi. Calvin, annesinin kendisi için bir vasiyet bıraktığını da belirterek, "Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum" sözleriyle vasiyetin içeriğini paylaşmadı.

VEFASIZLIKTAN YAKINDI

Açıklamalarında annesinin vefatının ardından yaşananlara da değinen Calvin, bazı isimlerin sergilediği tavırdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Annesinin yıllarca destek olduğu birçok kişinin cenazeye katılmadığını belirten Calvin, "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı. Cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı" dedi.

"Okkalı bir miras bıraktı" diyen Anjelik, annesinden kalanları açıkladı

ANNESİNİN SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Anjelik Calvin, annesinin vefat etmeden önceki son günlerinde sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Calvin, annesinin kendisine son isteğini de şu sözlerle aktardığını ifade etti:

"Hiç uyuyamıyordu ve nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu. Bir gün koluma dokundu ve 'Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün' diyerek son isteğini bana iletti."

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