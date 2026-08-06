Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü: İlk hafta maç programı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi yapıldı. Ligde yeni sezon 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre; Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Süper Ligi kura çekimine TBF Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Argüden ve Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Türkiye Basketbol Ligi Yönetmeni Miray Çelik, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
12 Eylül'de başlayacak ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şöyle oluştu:
Göztepe Isonem-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor
Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor
Yalova Haremspor-MKE Ankaragücü
Cedi Osman Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor
Finalspor-iLab Basketbol
Keçiören Belediyesi Bağlum-Gaziantep Basketbol
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim
TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka
Mersin Spor, ilk haftayı bay geçecek.