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Spor

Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü: İlk hafta maç programı

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Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü: İlk hafta maç programı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi yapıldı. Ligde yeni sezon 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre; Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Süper Ligi kura çekimine TBF Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Argüden ve Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Türkiye Basketbol Ligi Yönetmeni Miray Çelik, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Başlık ResmiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

12 Eylül'de başlayacak ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şöyle oluştu:

Göztepe Isonem-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor

Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor

Yalova Haremspor-MKE Ankaragücü

Cedi Osman Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor

Finalspor-iLab Basketbol

Keçiören Belediyesi Bağlum-Gaziantep Basketbol

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim

TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka

Mersin Spor, ilk haftayı bay geçecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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