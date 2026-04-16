Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bahar değerlerinin üzerine çıktığını belirtti. Batı bölgelerinde sıcaklıkların yükseldiğini ifade eden Şen, İzmir’de 22-23, Antalya’da ise 24 derecelerin görüleceğini söyledi. İstanbul’da ise sıcaklıkların 17-18 derece civarında seyretmeye devam edeceğini dile getirdi.

TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖRECEK Doğu Akdeniz ve Adana çevresinde sıcaklıkların daha da artacağını belirten Şen, bu bölgelerde termometrelerin 30 dereceye kadar çıkabileceğini vurguladı. İç Anadolu'da da sıcaklıkların nisan ortalamalarının üzerinde seyrettiğini ifade eden uzman isim, Doğu Anadolu'da ise artık kar yağışının sona erdiğini ve bahar havasının etkili olduğunu söyledi.

MUĞLA'DAN KASTAMONU'YA... Öte yandan Afrika üzerinden gelen toz taşınımına dikkat çeken Şen, özellikle Güney Ege başta olmak üzere Muğla, Denizli, İç Anadolu'da Ankara ve Karadeniz'de Kastamonu'ya kadar uzanan geniş bir alanda etkili olacağını belirtti. Şen, Akdeniz Bölgesi'nin tamamında da bu durumun hissedileceğini söyledi.

"MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN" Toz taşınımının çok tehlikeli seviyede olmadığını ancak risk oluşturabileceğini vurgulayan Şen, özellikle astım ve solunum yolu hastalığı bulunan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Şen, "Toz taşınımı etkili olacak derken çok tehlikeli bir seviye değil. Yine de astımı ve solunum yolu hastalıkları olanlar bugünden itibaren cuma gününe kadar maskesiz dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.

ÇAMUR YAĞACAK MI? İstanbul için toz taşınımı uyarısı yapılmadığını belirten Şen, megakentte yağış beklenmediği için çamur yağışı ihtimalinin de bulunmadığını ifade etti. Ancak cuma günü Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, toz taşınımının devam etmesi halinde bu bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde yağışların sınırlı olacağını belirten Şen, özellikle Marmara Bölgesi'nde kısa vadede yağış beklenmediğini söyledi. Hafta sonuna doğru ise Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yer yer şimşekli ve gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade eden uzman isim, "Yerde sıcaklık yüksek olacağı için şimşekli, gök gürültülü sağanak yağışlara hazır olalım" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası