İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in göreve geldiğinden beri kamuoyu önüne çıkmaması ve hiçbir görüntüsünün yayınlanmaması Devrim Muhafızları Ordusu içinde 'sessizlik düşmana yarıyor' tepkilerine yol açtı.

İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmaması, Devrim Muhafızları Ordusu içinde krize neden oldu.

"ESKİ LİDER MİKROFONU ELİNE ALIR, HALKI SAKİNLEŞTİRİRDİ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki üst düzey din adamı olan Abdullah Hacı Sadıki, yaptığı açıklamada, devletin mevcut kapalı yönetim biçiminin acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın zorlu bir savaş sürecinden geçtiğini hatırlatan Sadıki, yeni lider Mücteba Hamaney'i eleştirerek, ülkenin eski Dini Lideri Ali Hamaney'i örnek gösterti.

Yetkililerin halka doğrudan hitap etmekle yükümlü olduğunu öne çıkarakan Sadıki, şu ifadeleri kullandı:

"12 günlük savaş sırasında, acı çeken eski lider Ali Hamaney mikrofonu eline alır, halka seslenir ve onları sakinleştirip rahatlatırdı. Elbette burada devlet sırlarının ulu orta açıklanması gerektiğini söylemiyoruz ancak düşmanın bu gizemden ve sessizlikten yararlanıp durumu istismar edememesi için halka ülkenin savaş durumuyla ilgili güncel raporlar ve bilgiler verilmelidir."

Devrim Muhafızları Mücteba Hamaney’i suçladı! Düşman bu sessizlikten yararlanıyor

ATANDIĞINDAN BERİ TEK BİR SES VEYA GÖRÜNTÜ YOK

İran'ın yeni Yüce Lideri olarak atanmasının ardından Mücteba Hamaney'in pozisyonu, ülkedeki en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana tek bir resmi açıklama bile yapmayan Mücteba Hamaney, hala kamuoyunun önünden tamamen uzak duruyor. Şu ana kadar yeni lidere ait güncel hiçbir görüntü, fotoğraf veya ses kaydının yayınlanmamış olması, İran kamuoyunda ve askeri kanatta spekülasyonları artırıyor.

Devrim Muhafızları Mücteba Hamaney’i suçladı! Düşman bu sessizlikten yararlanıyor

RUBİO’DAN MÜCTEBA HAMANEY İTİRAFI: KARAR MEKANİZMASINDA AKTİF

Dün Senato oturumunda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve rejim üzerindeki kontrol gücüne dair ellerinde çok net veriler olduğunu söylemişti:

"Elimizdeki istihbarat raporları ve somut göstergeler, Mücteba Hamaney'in kesin olarak hayatta olduğunu ve Tahran'daki yönetim mekanizması ile stratejik karar verme sürecine giderek çok daha fazla dahil olduğunu gösteriyor. Çatışmanın başlangıcında karar verme yetkisini saha komutanlarına devrettikleri oldukça açıktı. Ve bu nedenle, saha komutanları genellikle daha önce yürürlüğe girmiş olan ön operasyonel planlamaya dayanarak hareket etme yetkisini devretmişlerdi.

Belki de başkan, savaş bakanı ya da Genelkurmay Başkanı tarafından doğrudan emirler verilip kararlar alınan sistemimizin aksine, onların sisteminde taktik düzeyde karar verme, örneğin hangi gemilere saldırılacağı gibi kararlar, komutan düzeyinde alınıyordu."

Haberle İlgili Daha Fazlası