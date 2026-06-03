Finlandiya'nın Lapland bölgesindeki ünlü kayak merkezi Levi, yaz turizmini canlandırmak amacıyla yaklaşık 23 bin dolar değerindeki külçe altını bulana ödül vereceği bir hazine avı başlatıyor. Katılımcılar, ipuçlarını takip ederek bölgenin doğal ve turistik güzelliklerini keşfedecek.

Kuzey Finlandiya'nın önemli turizm merkezlerinden Levi, bu yaz sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Gece Yarısı Güneşi Avı" adı verilen organizasyon kapsamında katılımcılar, değeri 20 bin euroyu (yaklaşık 1 milyon TL) bulan bir altın külçesini bulmak için ipuçlarının peşinden gidecek.

TURİSTİK NOKTALAR VE SİMGE YAPILAR KEŞFEDİLECEK

Visit Levi tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak. Katılımcılar ilk ipucunu burada alarak kayıt işlemlerini tamamlayacak. Ardından paylaşılacak yeni ipuçlarıyla birlikte bölgedeki yürüyüş rotaları, turistik noktalar ve simge yapılar keşfedilecek.

Bu ülkeye giden zengin dönecek! Turistler için hazine avı: Milyonluk altın külçesini doğaya sakladılar

SON İPUCU 22 AĞUSTOS’TA

Organizatörler, yaz boyunca düzenli olarak yeni ipuçlarının yayımlanacağını ve böylece altın külçesinin yerinin zamanla daha kolay tespit edilebileceğini belirtti. Son ipucunun ise 22 Ağustos'ta paylaşılması planlanıyor.

GÜNÜN 24 SAATİ AYDINLIK

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, kış aylarında kayak pistleri ve Kuzey Işıkları ile tanınırken, yaz döneminde ise gece yarısı güneşi sayesinde günün 24 saati aydınlık bir atmosfer sunuyor. Yetkililer, etkinliğin bölgenin yaz turizmine dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti.

Bu ülkeye giden zengin dönecek! Turistler için hazine avı: Milyonluk altın külçesini doğaya sakladılar

Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, Levi'nin ağırlıklı olarak kış turizmiyle bilindiğini ancak kuzey yazının henüz birçok kişi tarafından keşfedilmediğini belirterek, ziyaretçilere bölgeyi farklı bir mevsimde deneyimleme fırsatı sunmak istediklerini söyledi.

KAZIYA GEREK YOK!

Agnico Eagle Finland ve Levi Kayak Merkezi iş birliğiyle düzenlenen hazine avına katılacak ziyaretçilerden çevreye duyarlı davranmaları ve belirlenen alanların dışına çıkmamaları istendi. Organizatörler, altını bulmak için kazı yapılmasına veya doğal çevreye zarar verilmesine gerek olmadığını vurguladı.

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