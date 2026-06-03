İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Sarah Hall, dünyada 150'den az kişide görülen ve her yutkunduğunda kalbinin durmasına neden olan nadir hastalığından yenilikçi bir tedavi sayesinde kurtuldu. Yıllar içinde bayılma, baş dönmesi ve bilinç kaybı şikayetleri sebebiyle günlük hayatını sürdürmekte zorlanan kadın, uygulanan tedavinin ardından adeta ‘yeniden doğduğunu’ belirtti.

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah Hall, yemek yerken ve su içerken sık sık bayılmasına neden olan gizemli sağlık sorunuyla yıllarca yaşadı.

DÜNYADA 150’DEN AZ KİŞİDE GÖRÜLDÜ

İki çocuk annesi Hall’a yapılan incelemeler sonucunda, dünya genelinde bugüne kadar 150’den az kişide görülen “kardiyoinhibitör yutma senkopu” teşhisi konuldu. Bu nadir rahatsızlık, yutkunma sırasında kalbin aniden yavaşlamasına hatta geçici olarak durmasına yol açıyor.

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HER YUTKUNMADA ÖLÜM KORKUSU

İlk belirtilerini 39 yaşındayken yaşamaya başlayan Hall, yıllar içinde artan baş dönmesi, bayılma ve bilinç kaybı şikayetleri nedeniyle günlük hayatını bile sürdürürken zorlanmaya başladı. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte dışarıda yemek yemeyi bırakan Hall, her öğünde kalbinin durabileceği korkusuyla yaşamaya başladı.

24 SAATTE 12 KEZ KALBİ DURDU

Mirror’un haberine göre, kadına takılan kalp monitörü, Hall’ın kalbinin yalnızca 24 saat içinde 12 kez durduğunu ortaya koydu. Hatta kadının kalbinin bazı durumlarda bir dakikaya kadar durabildiği tespit edildi.

Her yutkunmada ölüm riski! 24 saatte 12 kez kalbi durdu, doktorlar nedeni yıllar sonra buldu

BU YÖNTEMLE SİNİR HÜCRELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alınamayınca Hall, İngiliz Kalp Vakfı ve NIHR Imperial Biyomedikal Araştırma Merkezi tarafından desteklenen kardiyonöral ablasyon (CNA) adlı yenilikçi tedavi programına katıldı. Bu yöntemde, kalbin tehlikeli şekilde yavaşlamasına neden olan sinir hücreleri özel kateterler ve ısı enerjisi kullanılarak etkisiz hale getiriliyor.

Araştırmalar, tedavinin bayılma nöbetlerini büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bazı hastalarda yılda onlarca kez görülen nöbetlerin tedavi sonrasında neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirtiyor.

HAYATI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

2024 yılında CNA tedavisini geçiren Sarah Hall, o tarihten bu yana tek bir bayılma nöbeti bile yaşamadığını söyledi. Yeniden araç kullanabildiğini, çalışabildiğini ve sosyal hayatına dönebildiğini belirten Hall, “Artık dışarıda yemek yiyebiliyor, planlar yapabiliyor ve korkmadan yaşayabiliyorum. Hayatım yeniden normale döndü” dedi.

Uzmanlar ise bu yöntemin, özellikle kalp pili takılması gereken hastalar için önemli bir alternatif sunduğunu ve daha yaygın şekilde uygulanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

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