Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı. Operasyonda Tozan'ın yanı sıra eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli daha yakalandı.

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

5 KİŞİDEN DÖRDÜ GÖZALTINDA

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

TÜM MATERYALLERE EL KONULDU

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yılmaz Tozan

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme’de tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atıldı ve ticaretle uğraşarak uzun yıllar çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, bu görev süresince yerel hizmetlerin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol aldı.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Eşme Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Tozan, ilçenin gelişimi, modernleşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babasıdır.

