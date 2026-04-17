Anadolu Ajansı
Endonezya'da helikopter kazası! 8 kişi öldü
Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Kaydet
Dünya 1 dk önce
Jakarta Globe'un haberine göre, Batı Kalimantan eyaletinde Airbus H130 tipi bir helikopterin kaybolduğu ve arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan helikopterde 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
0:00 0:00
1x
Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, pilot ve yardımcı pilot ile 6 yolcunun bulunduğu helikopter, dün yerel saatle 07.34'te eyaletin Melawi bölgesinden havalandı.
Kalkışının ardından saat 08.39'da irtibat kesilen Airbus H130 model helikopterin kaybolduğu belirtildi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Arama kurtarma ekipleri, helikopteri Batı Kalimantan eyaletinin Sekadau bölgesinde ulaşılması güç bir bölgede buldu. Yetkililer, helikopterde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR