Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, pilot ve yardımcı pilot ile 6 yolcunun bulunduğu helikopter, dün yerel saatle 07.34'te eyaletin Melawi bölgesinden havalandı.

Kalkışının ardından saat 08.39'da irtibat kesilen Airbus H130 model helikopterin kaybolduğu belirtildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekipleri, helikopteri Batı Kalimantan eyaletinin Sekadau bölgesinde ulaşılması güç bir bölgede buldu. Yetkililer, helikopterde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

