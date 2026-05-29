Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Son şampiyonun kadrosunda yer alan Lionel Messi, 6'ncı defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için Arjantin Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Milli takımlar düzeyinde en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele edecek. Tangocular'un yıldız ismi Lionel Messi, 6'ncı defa dev turnuvada boy gösterecek.

Lionel Messi

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Musso, Rulli, Martinez

Savunma: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lucas Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina.

Orta saha: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez.

Hücum: Alvarez, Messi, Gonzales, Almada, Simeone, Paz, Lopez, Lautaro Martinez

Haberle İlgili Daha Fazlası