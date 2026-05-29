Cuma mesajları 2026: Hem Kurban Bayramı hem de Cuma gününe özel resimli, dualı, hadisli mesajlar
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün cuma gününe denk gelmesi, milyonlarca kişinin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabileceği anlamlı sözleri yeniden gündeme taşıdı. İslam dünyasında özel bir yere sahip olan cuma gününün, bayram coşkusuyla aynı zamanda yaşanması nedeniyle vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri dualı, hadisli, ayetli ve anlam yüklü mesajları araştırmaya başladı.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2026
Mübarek Cuma gününün huzuru ve Kurban Bayramı'nın bereketi gönlünüzü kuşatsın. Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Hanenizden sağlık, mutluluk ve rahmet eksik olmasın. Hayırlı Cumalar, mübarek Kurban Bayramı dilerim.
Bugün hem Cuma'nın manevi iklimini hem de Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah gönlünüzdeki tüm güzel niyetleri hayra çıkarsın, sevdiklerinizle birlikte huzur ve afiyet içinde nice bayramlar nasip etsin.
Cuma'nın rahmeti, bayramın bereketi ve Allah'ın sonsuz merhameti üzerinizde olsun. Kalbinizi sıkan tüm dertler son bulsun, dualarınız kabul olsun, ömrünüz hayırlı ve bereketli geçsin.
Bu mübarek günde semaya açılan elleriniz boş dönmesin. Rabbim kurban ibadetlerinizi kabul buyursun, gönlünüze ferahlık, hanenize huzur ve rızkınıza bereket ihsan eylesin.
Kurban Bayramı'nın paylaşma ruhu ile Cuma gününün manevi güzelliği hayatınıza ışık olsun. Allah sağlıkla, afiyetle ve imanla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin.
Bugün edilen duaların kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin, kalbinize sekinet versin ve sizi sevdiklerinizden ayırmasın.
Cuma'nın nuru yüzünüze, bayramın sevinci yüreğinize yansısın. Allah her adımınızı hayırla karşılasın, her işinizi kolaylaştırsın ve sizi rahmetinden mahrum bırakmasın.
Kurban Bayramı'nın bereketiyle birleşen bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm ümmete birlik, beraberlik ve huzur nasip etsin. Dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurlu olsun.
Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu anlamlı günde kurbanlarınız kabul, dualarınız makbul, ömrünüz hayırlarla dolu olsun. Hayırlı Cumalar.
Kalplerin yumuşadığı, duaların göğe yükseldiği bu mübarek vakitte Rabbim sizlere sağlık, huzur, bereket ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Cumanız ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
CUMA VE KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Hayırlı Cumalar. Kurban Bayramı'nın bereketi, Cuma gününün rahmeti ve Rabbimizin sonsuz merhameti üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolu olsun.
Mübarek Cuma gününde gönlünüzden geçen tüm güzel dilekler gerçeğe dönüşsün. Bayramın sevinci hanenizden eksik olmasın, Rabbim sağlık ve afiyet versin.
Bu kutlu günde Allah'ın rahmeti evinizi kuşatsın, sofralarınız bereketle dolsun. Kurban Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.
Cuma'nın manevi huzurunu ve bayramın mutluluğunu sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle. Rabbim dualarınızı kabul buyursun.
Bugün gökyüzüne yükselen dualarınızın kabul olması temennisiyle... Hayırlı Cumalar, bereketli bayramlar.
Kalbinize huzur, ömrünüze bereket, hanenize mutluluk nasip olsun. Kurban Bayramı'nın ve Cuma gününün güzellikleri sizinle olsun.
Allah'a açılan ellerin boş çevrilmediği bu mübarek günde tüm hayırlı dilekleriniz kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.
Bayramın kardeşlik ruhu ve Cuma'nın bereketi hayatınıza güzellikler getirsin. Rabbim sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar nasip etsin.
Kurban ibadetlerinizin kabul olduğu, dualarınızın semaya ulaştığı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Rabbim bugün gönlünüzü ferah, yüzünüzü güldüren haberlerle karşılaştırsın. Cuma'nın ve bayramın bereketi üzerinizde olsun.
DUALI KURBAN BAYRAMI VE CUMA MESAJLARI
Allah'ım, bu mübarek Cuma ve Kurban Bayramı hürmetine bizleri affettiğin kullarından eyle. Kalplerimize huzur, ömürlerimize bereket ve hanelerimize saadet nasip et. Hayırlı Cumalar, mübarek bayramlar.
Ya Rabbi, bugün edilen duaları geri çevirme. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık, sıkıntı içinde olan kullarına ferahlık ihsan eyle. Kurban Bayramımızı ve Cuma'mızı hayırlı kıl.
Rabbim, bu mübarek günde kurbanlarımızı kabul buyur. Bizleri anne babamıza hayırlı evlat, çocuklarımıza güzel örnek, sevdiklerimize vefalı dost eyle. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım, gönüllerimizi kin ve nefret duygularından arındır. Yerine sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularını yerleştir. Kurban Bayramı'nın bereketini ve Cuma'nın rahmetini üzerimizden eksik etme.
Ya Rabbi, sofralarımıza bereket, işlerimize kolaylık, kalplerimize iman kuvveti ver. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Rabbim, bu kutlu Cuma gününde ve mübarek bayram vakitlerinde bizleri doğru yoldan ayırma. Hayırlı kapılar aç, hayırlı insanlarla karşılaştır ve son nefesimize kadar imanla yaşamayı nasip et.
Allah'ım, kurbanlarımızı rızana uygun şekilde kabul buyur. Bizleri affına mazhar olan kullarından eyle. Evlerimize huzur, gönüllerimize sekinet ve hayatımıza bereket ihsan et.
Ya Rabbi, bu mübarek günde ellerimizi boş çevirme. Bizlere dünya ve ahiret saadeti ver. Anne babalarımıza sağlık, geçmişlerimize rahmet, çocuklarımıza hayırlı gelecekler nasip et.
Rabbim, bugün edilen tüm duaları kabul buyursun. Ümmet-i Muhammed'e birlik, beraberlik ve huzur nasip etsin. Kurban Bayramı'nın bereketi ve Cuma'nın rahmeti hepimizin üzerine olsun.
Allah'ım, bizleri rahmetinden mahrum bırakma. Kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile aydınlat, yollarımızı hayırla aç, işlerimizi kolaylaştır. Bu mübarek Cuma ve Kurban Bayramı vesilesiyle tüm dualarımızı kabul eyle. Âmin.
RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI
Mübarek Kurban Bayramı'nın bereketini ve Cuma gününün manevi huzurunu aynı anda yaşadığımız bu güzel günde, Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırlı niyetleri kabul buyursun. Hanenize sağlık, sofralarınıza bereket, kalbinize huzur nasip etsin.
Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz her anın hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumanızı ve bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
Cuma'nın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, Kurban Bayramı'nın ise paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiği bu mübarek vakitte Allah Teâlâ tüm ibadetlerinizi kabul eylesin. Kalbinizden geçen güzel dilekler gerçeğe dönüşsün, hayatınız huzur ve mutlulukla dolsun.
Bayram sevincinin evlerinizi kuşattığı, Cuma'nın manevi atmosferinin gönüllere huzur verdiği bu anlamlı günde Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi her türlü kötülükten muhafaza etsin. Ömrünüzü sağlık, afiyet ve hayırlarla bereketlendirsin.
Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunu, Cuma gününün manevi iklimiyle birlikte yaşadığımız bu özel günde Allah'tan dileğim; gönüllerimize huzur, yüreklerimize iman kuvveti ve hayatımıza bereket vermesidir. Hayırlı Cumalar, mübarek bayramlar.
Bu mübarek günde yapılan duaların kabul, edilen ibadetlerin makbul olmasını diliyorum. Rabbim sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. Kurban Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.
Bayramların en güzel yanı paylaşmak, Cumaların en güzel yanı ise dua etmektir. Rabbim bu iki güzelliği aynı günde yaşadığımız bugün, gönüllerimizi rahmetiyle doldursun. Evlerinize huzur, işlerinize bereket ve hayatınıza kolaylık nasip etsin.
Allah'ın sonsuz rahmetinin tecelli ettiği bu mübarek Cuma gününde, Kurban Bayramı'nın bereketiyle birlikte tüm sıkıntılarınızın son bulmasını diliyorum. Rabbim gönlünüzü ferah, yolunuzu açık, ömrünüzü hayırlı kılsın.
Duaların semaya yükseldiği, gönüllerin Allah'a yöneldiği bu kutlu günde Rabbim tüm ümmete huzur ve esenlik nasip etsin. Kurban Bayramı'nın bereketi evinizden eksik olmasın, Cuma'nın rahmeti üzerinizde daim olsun.
Bu mübarek gün vesilesiyle Allah'tan sağlık, afiyet, helal rızık ve hayırlı bir ömür diliyorum. Kurbanlarınız kabul, dualarınız makbul, kalbiniz huzur dolu olsun. Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.
Cuma'nın nuruyla aydınlanan, Kurban Bayramı'nın bereketiyle güzelleşen bu anlamlı günde Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmeniz dileğiyle.
EN YENİ CUMA VE KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Kurban Bayramı'nın bereketiyle güzelleşen bu mübarek Cuma gününde Rabbim gönlünüzde taşıdığınız tüm hayırlı dilekleri kabul buyursun. Hanenize huzur, ömrünüze sağlık, kazancınıza bereket nasip etsin.
Cuma'nın rahmet kapılarının açıldığı, bayramın ise kardeşliği güçlendirdiği bu güzel günde Allah'ın lütfu ve merhameti daima sizinle olsun. Hayırlı Cumalar, mübarek bayramlar.
Bugün edilen duaların kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi her türlü kaza, bela ve musibetten korusun.
Kurban Bayramı'nın manevi güzelliği ile Cuma'nın bereketi hayatınıza ışık olsun. Kalbinizdeki tüm güzellikler gerçeğe dönüşsün.
Allah'ın rahmetinin yeryüzüne yayıldığı bu mübarek vakitlerde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.
Rabbim bugün açılan elleri boş çevirmesin. Haneleriniz huzurla, sofralarınız bereketle, kalpleriniz imanla dolsun.
Bayramın sevinci yüzünüzde tebessüm, Cuma'nın nuru gönlünüzde huzur olsun. Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar nasip etsin.
Bu mübarek günde Rabbim tüm dargınlıkları sona erdirsin, gönüllere sevgi ve kardeşlik duygularını yerleştirsin.
Kurban Bayramı'nın paylaşma ruhu ve Cuma'nın manevi huzuru ömrünüz boyunca sizlere yol arkadaşlığı etsin.
Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar, mübarek Kurban Bayramı.
Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinizde olsun. Kurban Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbi, bizleri nimetlerine şükreden, kulluk görevlerini hakkıyla yerine getiren kullarından eyle.
Rabbim, bugün edilen duaları kabul buyursun, gönüllerimize huzur ve mutluluk nasip etsin.
Allah'ım, bizi anne babalarımıza hayırlı evlat, çocuklarımıza merhametli anne ve babalar eyle.
Ya Rabbi, kalplerimizden sevgiyi, evlerimizden huzuru eksik etme. Cumanızı ve bayramınızı mübarek kıl.
Rabbim, bugün açılan elleri boş çevirmesin. Tüm hayırlı istekleri kabul buyursun.
Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinizde olsun. Kurban Bayramı'nın ve Cuma'nın manevi güzellikleri hayatınızı kuşatsın. Amin.