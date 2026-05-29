Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün cuma gününe denk gelmesi, milyonlarca kişinin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabileceği anlamlı sözleri yeniden gündeme taşıdı. İslam dünyasında özel bir yere sahip olan cuma gününün, bayram coşkusuyla aynı zamanda yaşanması nedeniyle vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri dualı, hadisli, ayetli ve anlam yüklü mesajları araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ruhu ile Cuma gününün manevi güzelliği hayatınıza ışık olsun. Allah sağlıkla, afiyetle ve imanla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin.

Bu mübarek günde semaya açılan elleriniz boş dönmesin. Rabbim kurban ibadetlerinizi kabul buyursun, gönlünüze ferahlık, hanenize huzur ve rızkınıza bereket ihsan eylesin.

Cuma'nın rahmeti, bayramın bereketi ve Allah'ın sonsuz merhameti üzerinizde olsun. Kalbinizi sıkan tüm dertler son bulsun, dualarınız kabul olsun, ömrünüz hayırlı ve bereketli geçsin.

Bugün hem Cuma'nın manevi iklimini hem de Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah gönlünüzdeki tüm güzel niyetleri hayra çıkarsın, sevdiklerinizle birlikte huzur ve afiyet içinde nice bayramlar nasip etsin.

Mübarek Cuma gününün huzuru ve Kurban Bayramı'nın bereketi gönlünüzü kuşatsın. Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Hanenizden sağlık, mutluluk ve rahmet eksik olmasın. Hayırlı Cumalar, mübarek Kurban Bayramı dilerim.

Bugün edilen duaların kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin, kalbinize sekinet versin ve sizi sevdiklerinizden ayırmasın.

Cuma'nın nuru yüzünüze, bayramın sevinci yüreğinize yansısın. Allah her adımınızı hayırla karşılasın, her işinizi kolaylaştırsın ve sizi rahmetinden mahrum bırakmasın.

Kurban Bayramı'nın bereketiyle birleşen bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm ümmete birlik, beraberlik ve huzur nasip etsin. Dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurlu olsun.

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu anlamlı günde kurbanlarınız kabul, dualarınız makbul, ömrünüz hayırlarla dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Kalplerin yumuşadığı, duaların göğe yükseldiği bu mübarek vakitte Rabbim sizlere sağlık, huzur, bereket ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Cumanız ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.