Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, 'Yılın Köşe Yazarı' ödülüne layık görülürken, plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, medya, Gazze ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Törende ödül alan kurum ve medya mensuplarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da paylaşan Yılmaz, dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlarda görev yapan basın çalışanlarına başarı diledi.

GAZZE'DE ÖLEN GAZETECİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Gazze'deki gelişmelere değinen Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana 270'in üzerinde gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yılmaz, gazetecilerin görevlerini yapmasının engellendiğini belirterek uluslararası medya kuruluşlarının tutumunu eleştirdi.

"Zalimleri en fazla korkutan hakikattir, bunun aydınlığıdır" diyen Yılmaz, Türkiye olarak işini hakka, hukuka ve hakikate dayalı yapan basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Yılın Köşe Yazarı ödülü Akif Bülbül'ün

"467 KABUL OYUYLA TARİHİ BİR YASA GEÇTİ"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine de değinen Yılmaz, Meclis'te 467 kabul oyuyla yasanın geçtiğini belirtti.

Yılmaz, "Bu yüksek destek Terörsüz Türkiye konusunda milli iradenin tavrını, toplumun desteğini ve ulaşılan siyasi mutabakatı göstermesi bakımından son derece anlamlı" dedi.

Türkiye'nin terör meselesini çözme konusunda önemli bir fırsat yakaladığını belirten Yılmaz, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan süreçte basın ve medyaya önemli görevler düştüğünü ifade etti.

11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Yılın Köşe Yazarı ödülü Akif Bülbül'ün

"HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Yılmaz, konuşmasında birlik ve ortak payda vurgusu da yaptı.

"İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" diyen Yılmaz, halka hizmet ederken hukuktan ve hakkaniyetten ayrılmamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin itibarını zedeleyen ve kişisel çıkarları kamu yararının önüne koyan yaklaşımlara karşı meslek ilkelerinin korunması gerektiğini söyleyen Yılmaz, medya mensuplarının da sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

YILIN KÖŞE YAZARI AKİF BÜLBÜL

Törende Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, Yılın Köşe Yazarı ödülüne layık görüldü. Farklı kategorilerde ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar şöyle:

Yılın Televizyon Kanalı: TRT Kürdi

TRT Kürdi Yılın Ankara Temsilcisi: ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala

ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala Yılın Fikir Adamı: Sadık Albayrak

Sadık Albayrak Yılın Diplomasi Muhabiri: CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy Yılın Kültür Kanalı: TVNET

TVNET Yılın Moderatörü: Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz

Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz Yılın Ekonomi Kanalı: Bloomberg TV

Bloomberg TV Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir Yılın Televizyon Yöneticisi: TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel Yılın Yayın Koordinatörü: Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı

Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı Yılın Köşe Yazarı: Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül Yılın Vefa Ödülü: Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi

Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi Yılın Televizyon Dizisi: Uzak Şehir

Uzak Şehir Yılın Savunma Dergisi: SAVTEK Dergisi

SAVTEK Dergisi Yılın Muhabiri: NTV Muhabiri Osman Terkan

NTV Muhabiri Osman Terkan Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni: Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit

Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit Yılın Televizyon Programı: MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye Yılın Türk Dünyası Haberleri: Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı

Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı Yılın İnternet Haber Sitesi: Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur Yılın Televizyon Yorumcusu: Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel Yılın Platformu: TRT Tabii

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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