Galatasaray'dan ayrıldı, sürpriz talibi çıktı: Transferde tek engel var

Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve Başkan Dursun Özbek'in yeni kontrat teklifine olumlu dönüş yapmayan Mauro Icardi, şu ana kadar herhangi bir takıma transfer olmadı. Serie A temsilcisi Lazio'nun, 33 yaşındaki Arjantinli golcü için devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan ekibi Lazio'nun, 30 Haziran itibarıyla Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunan Mauro Icardi için devreye girdiği konuşuluyor.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

MAAŞ SIKINTISI

Sky Sport'un haberine göre; Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, deneyimli futbolcunun temsilcisiyle temasa geçti. Lazio'nun transferdeki en önemli engelinin, dünyaca ünlü oyuncunun ekonomik talepleri olduğu belirtildi.

Arjantinli santrfor, Galatasaray'da yılllık 10 milyon euro garanti ücret alıyordu.

ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Galatasaray'da en çok gol atan yabancı futbolcu olarak" kulüp tarihine geçen Icardi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın formasını giymek istediği; 33 yaşındaki golcünün, Serie A'ya dönüş seçeneğini de değerlendirdiği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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