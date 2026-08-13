Türkiye’nin havadan elektronik harp kabiliyetini ileri seviyeye taşıyacak HAVA SOJ Projesi kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü’nde kritik yer altyapıları oluşturuldu. HAVA SOJ Filo Binaları ve Hangar Projesi’nin mekanik tesisat sistemleri Türk mühendisliğiyle hayata geçirildi.

Türkiye’nin elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen HAVA SOJ Projesi’nde, özel görev sistemlerinin yanı sıra bu sistemlerin operasyonel sürekliliğini sağlayacak altyapılar da önem taşıyor. Konya 3. Ana Jet Üssü’nde hayata geçirilen proje; hangarlar, SOJ filo binaları, planlama ve eğitim alanları ile yer destek altyapılarından oluşan bütünleşik bir askerî havacılık altyapısı niteliği taşıyor.

Türkiye’nin yeni elektronik harp gücünün kritik altyapısında genç mühendislik imzası

KRİTİK SİSTEMLERDE TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

Genç Mühendislik, HAVA SOJ Filo Binaları ve Hangar Projesi’nin tüm mekanik tesisat taahhüt işlerini ekipmanlarıyla birlikte anahtar teslim gerçekleştirdi. Projede ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, HVAC altyapıları, sıhhi tesisat, yangın güvenliği altyapıları ile sulu ve köpüklü yangın söndürme sistemleri hayata geçirildi. Sistemlerin test, kontrol ve devreye alma süreçleri de tamamlandı.

Özellikle uçak hangarlarının geniş hacimleri, yüksek yangın yükleri ve barındırdıkları kritik hava platformları nedeniyle yangın güvenliği sistemleri, askerî gereklilikler ve teknik şartnameler doğrultusunda uygulandı.

Türkiye’nin yeni elektronik harp gücünün kritik altyapısında genç mühendislik imzası

ALKUN: “TEKNİK EGEMENLİĞİN SAHADAKİ KARŞILIĞI”

Genç Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Alkun, savunma sanayisinde bağımsızlığın yalnızca geliştirilen platformlarla sınırlı olmadığını belirtti.

Alkun, “Bir ülkenin kendi uçağını, radarını veya elektronik harp sistemini geliştirebilmesi ne kadar önemliyse, bu sistemlerin görev yapacağı tesisleri kendi mühendislik kabiliyetiyle kurabilmesi de aynı ölçüde stratejiktir. Bu tesislerin mühendislik bilgisinin ülkemizde bulunmasını teknik egemenliğin sahadaki karşılığı olarak görüyoruz” dedi.

1996 yılında kurulan ve 2026 itibarıyla 30 yıllık mühendislik tecrübesine ulaşan Genç Mühendislik, HAVA SOJ’un kritik yer altyapısında üstlendiği sorumlulukla mühendislik birikimini Türkiye’nin stratejik savunma projelerine taşıyor.

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